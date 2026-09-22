Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayla ilgili sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma başlattı. İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından saldırının ardından sosyal medya ağlarında provokasyon içerikli paylaşım yapılan hesaplar ilgili başsavcılıklara bildirildi. Söz konusu hesap kullanıcılarının kimlik bilgileri tespit edildi. Tespitlerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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