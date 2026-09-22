İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen okul saldırısına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Çiftçi, "3 yaralı ameliyatta, 8 yaralının 3'ü yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.

OKULLARIN RİSK DERECELENDİRMESİ

Okulların risk derecelerine göre güvenlik tedbirlerinin belirlendiğini belirten Çiftçi, “Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün okulları, okullar açılmadan önce güvenlik riskine göre değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme neticesinde okullarımızı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullar olarak belirliyoruz. Birinci ve ikinci dereceden riskli okullarımızda bizim kolluk görevlilerimiz var. Onlar sürekli okullarda görev yapıyorlar. Üçüncü ve dördüncü dereceden riskli okullarımızda okul irtibat görevlilerimiz var. Onlar ihtiyaç duydukça okul yönetimlerimizle irtibata geçiyorlar” ifadelerini kullandı.

‘RİSKLİ OKULLARDAN BİR TANESİ

Çiftçi, “Bu yıl ilk defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla da görüşerek 31 bin tane bahçe görevlisi istihdam ettik. Onlardan dün itibarıyla 23 bin tanesi göreve başladı. Saldırının gerçekleştiği okul da birinci dereceden riskli okullardan bir tanesi. Orada bizim bir tane bekçimiz görev yapıyor. Ayrıca okul bahçe görevlisi de okulda, saldırının olduğu anda görevli kendisi” dedi.

'OKUL GÜVENLİĞİNDE AİLELER DE SORUMLU'

Okul güvenliğinde ailelerin de sorumluluğu bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi, “Biz okul güvenliğini sadece polisiye tedbirlerden ibaret olarak görmüyoruz. Burada devletin diğer kurumlarına düşen görevler var, sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var, en başta da ailelere düşen görevler var. Ben dünkü protokol imza töreninde de işaret etmiştim. Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak surette takip etmeliler, kontrol etmeliler” ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN ÇOCUKLARIN BAŞINA BİRER POLİS GÖREVLENDİREMEYİZ'

Saldırıda kullanılan silahın çocuğun anneannesi üzerine kayıtlı olduğuna değinen Çiftçi, “Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar. Bu olayda kullanılan silah anneannenin üzerine kayıtlı. Dedenin evinde, çocuk oradan alıyor ve bu silahla eylemi gerçekleştiriyor. Demek ki silahları da güvenli yerlere almamız gerekiyor. Bu tamamen ailelerin alacağı tedbirler meyanında, ailelere düşen bir görev. Biz İçişleri Bakanlığı olarak bütün çocukların başına veya bütün ailelere birer polis görevlendiremeyiz. Bizim alacağımız fiziki tedbirler bunlardan ibaret. Eğer topyekûn olarak görev yaparsak, hepimiz üzerimize düşeni yaparsak okullarımız daha güvenli hâle gelecek ve bu tür hadiseler de yaşanmamış olacak” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saat 08.00 sıralarında tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın okulun 9. sınıf öğrencisi H.O. olduğu belirlendi. Saldırıda 11 öğrenci tüfek saçması nedeniyle yaralanırken saldırgan da yakalandı.