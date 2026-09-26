Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9'uncu sınıf öğrencisi H.O.'nun av tüfeğiyle ateş açması sonucu 11 öğrencinin yaralandığı olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden H.O., annesi, babası, dedesi, fişekleri sattığı iddia edilen av bayii işletmecisi ve bir arkadaşının da aralarında bulunduğu yedi kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik diğer üç şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. NE OLMUŞTU? Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, 9. sınıf öğrencisi H.O. av tüfeğiyle ateş açmış ve 11 öğrenci yaralanmıştı.

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