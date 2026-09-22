Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre saldırıda 8 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İKİSİ AĞIR 8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre, bir öğrenci okula av tüfeğiyle gelerek arkadaşlarına ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 öğrenci yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Silah seslerinin duyulmasının ardından okul çevresinde hareketlilik yaşanırken, çok sayıda öğrencinin ailesi bölgeye geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAYA OLARAK KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin okula geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın 16 yaşında olduğu da aktarıldı.

MANİSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği, saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Valiliğin açıklamasında, saat 07.59 sıralarında Turgutlu'daki İnci Üzmez Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığı belirtildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibinin sevk edildiği, ilk belirlemelere göre 8 kişinin olaydan etkilendiği ve yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, silahla ateş ettiği değerlendirilen şüphelinin güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.