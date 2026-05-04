Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen 88 yaşındaki bir vatandaş, dairesinde çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi.

Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında, sabah saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst katın pencerelerine kadar ulaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Yangına müdahale etmek için balkondan içeri girmeye çalışan itfaiye ekipleri, dairede tek başına ikamet eden Mustafa Gökmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde, Gökmen’in yangından kurtulmak için balkona yöneldiği ancak dışarı çıkmaya çalışırken yere yığılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

BİR SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda tamamen söndürülen yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı üst katta da hasar oluştu.

Mustafa Gökmen’in naaşı, savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.