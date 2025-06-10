Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü Manisa ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Manisalılar Ferdi Başkanlarını son yolculuğuna uğurlayacak.
Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in naaşı hastaneden alındı. Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in cenazesini taşıdı ve cenaze aracının ön koltuğuna oturdu.
ANNESİ FENALAŞTI
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan annesi Gülten Zeyrek de hastanede fenalaştı. Oğlunun yaşadığı kaza sonrası fenalaşan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde tedavi altına alınan Gülten Zeyrek’in, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra rahatsızlığının arttığı kaydedildi.
Gülten Zeyrek’e doktorlar tarafından müdahalede bulunulduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
BELEDİYE ÖNÜNDE KALABALIK TOPLANDI
Manisalılar saat 11.00'de törenin gerçekleştirileceği Manisa Büyükşehir Belediyesi önüne akın etti. Çok sayıda vatandaş Ferdi Zeyrek'e veda için alanda bekliyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne "Yastayız" pankartı asıldı, reklam panolarına da aynı afiş asıldı.
İMAMOĞLU CENAZE KATILMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. İmamoğlu'nun başvurusuna henüz yanıt verilmezken Manisa Büyükşehir Belediyesi önündeki törene Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan katıldı.
BAŞKAN ZEYREK BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Ferdi Zeyrek için 10 Haziran Salı (bugün), saat 11.00'da Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde cenaze töreninin düzenlenecek, ardından cenazesinin öğle namazına müteakip Hatuniye Camii'nden kaldırılacak.
Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na getirilecek ve cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacaktır.
Cenaze namazından sonra naaşı Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir.
Taziyeler, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecektir.