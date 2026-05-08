MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2025/36906 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/36906 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, PEKER Mahalle/Köy, Fındıklı Mevkii Mevkii, 824 Ada, 83 Parsel, Çatı Katı 11 Nolu B.B.

Adresi : Peker Mahallesi 1701 Sokak Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 372,00 m2

Arsa Payı : 1/22

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : % 20

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

