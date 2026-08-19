MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2024/52366 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/52366 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, Dinçer Mahalle, 1560 Ada, 18 Parsel, 4. Kat, 8 Nolu, B.B.

Adresi : Dinçer Mah. 2301 Sokak No:34 K:4 D:8 Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 205,00 m2

İmar Durumu : Bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak yazılmıştır.

Kıymeti : 4.780.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:31

14/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02532016