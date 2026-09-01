MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Örnek No:55*
MANİSA
İCRA DAİRESİ
2023/94150 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/94150 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, Karaoğlanlı Köyü Mah. 145 Ada, 12 Parsel Dubleks mesken
Adresi : Karaoğlanlı Mah. Manoyla 2. Sokak No: 9 Şehzadeler/Manisa
Kıymeti : 5.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:05
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:05
09/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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