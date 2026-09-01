MANİSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

MANİSA

İCRA DAİRESİ

2023/94150 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/94150 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, Karaoğlanlı Köyü Mah. 145 Ada, 12 Parsel Dubleks mesken

Adresi : Karaoğlanlı Mah. Manoyla 2. Sokak No: 9 Şehzadeler/Manisa

Kıymeti : 5.800.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:05

09/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02549910