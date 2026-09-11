Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki Esenyazı Kavşağı’nda meydana geldi. Esenyazı Mahallesi’nden kara yoluna çıkarak İzmir yönüne dönmek isteyen P.G. yönetimindeki 45 AKZ 154 plakalı TIR’a, İzmir’den Uşak yönüne ilerleyen Sadık Karaduman’ın (21) kullandığı 34 MIY 971 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından kamyonette bulunan 5 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

5 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonette sıkışan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

RAMAZAN OSLU KURTARILAMADI

Yaralılardan Ramazan Oslu (21), kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sadık Karaduman (21) ile Ömer Yaman (22) ve Mehmet Ünver’in (21) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Durumu ağır olan Ahmet Altürk’ün (21) ise Salihli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. TIR şoförü P.G., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın kesin nedeninin yürütülen soruşturmanın ardından belirleneceği bildirildi.