Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Manisa, Balıkesir, İstanbul, Mardin ve Kocaeli'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. 2'si adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 39 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 5 kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, dizüstü bilgisayar, tablet, bilgisayar kasası ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

300 MİLYONLUK PARA TRANSFERİ

Soruşturmada, müştekiler C.E.A, M.S. ve B.H'ye ait ancak başkaları tarafından kullanılan hesaplara yüklü miktarda para gönderildiği ve bu paraların çekildiği belirlendi. Hesaplar arasında para transferi olduğu görülen 67 kişinin MASAK verileri alınarak yapılan incelemede şüpheli olarak tespit edilen 39 kişinin banka hesapları arasında yaklaşık 300 milyon lira para transferlerinin yapıldığı tespit edildi.

Paraların Coin TR, OKX, OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı da tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.