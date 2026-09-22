İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen okul saldırısının ardından sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar incelendi.
Öğrencilerin okullarına gittiği sokakta meydana gelen olayın ardından sosyal medya ağlarında yapılan ve provokasyon içerdiği belirtilen paylaşımlarla ilgili 92 X hesabı tespit edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu hesaplara "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, sabah saat 07.59 sıralarında Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde meydana gelmişti.
İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.
Olayda yaralanan öğrenci sayısının 11'e yükseldiği bildirilmişti.
Av tüfeğiyle ateş açtığı belirtilen kişinin aynı okulun 9'uncu sınıf öğrencisi H.O. olduğu tespit edilmiş; olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.