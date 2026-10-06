İstanbul’daki yargı süreçlerine ve bazı kritik soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı.

'Rüşvet almak', 'rüşvet vermek', 'rüşvete aracılık etmek' ile 'suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce İstanbul’da görev yapan ve son olarak Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı olarak çalışan B.G. hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla soruşturma izni verilerek açığa alınmıştı.

RÜŞVET DOSYASINI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA SIZDIRMIŞ

Soruşturma dosyasında yer alan şok iddialara göre; savcı B.G.’nin 2022 yılında Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine yönelik yürütülen rüşvet ve irtikap operasyonunda tutuklanan eski Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile irtibatlı olduğu öne sürüldü. B.G.’nin, sağladığı menfaat karşılığında soruşturmanın gizli bilgilerini ve detaylarını önceden Sipahi'ye aktardığı dosyadaki en dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen savcı B.G., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. B.G., 'rüşvete aracılık etme' ve 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.