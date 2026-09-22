Türkiye'yi şoke eden olay, Manisa'nın Turgutlu İlçesi Albayrak Mahallesi’ndeki okulun önünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çevreye ateş açan şüphelinin saldırısı sırasında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan olayın ardından kaçtı.

OKULA BÖYLE GELMİŞ

Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nin önünde av tüfeği ile ateş açan şüphelinin, yaya olarak olay yerine geldiği ve saldırının ardından kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin elinde av tüfeği ile yürüdüğü, bir süre sonra silahla koşarak olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı.

YAKALANDI

Silahlı saldırı haberinin duyulmasının ardından çok sayıda veli okula geldi. Velilerin okul binasına girmeye çalışması üzerine çevrede güvenlik önlemi alan kolluk kuvvetleri ile veliler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yaya olarak kaçan saldırganın yakalandığı öğrenildi.