Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki sokakta dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, okula giden öğrencilerin bulunduğu sırada av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda 3’ü ağır 11 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edilirken, yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, av tüfeğiyle yaya olarak olay yerine gelen ve saldırının ardından kaçtığı görülen şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucunda dün H.O. ile annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla birlikte dosyadaki toplam gözaltı sayısı 9’a yükseldi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula 3 müfettiş görevlendirildi ve okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Adalet Bakanlığı da soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

VALİLİK ÖĞRENCİLERİN SON DURUMUNU AÇIKLADI

Manisa Valiliği, hastanelerde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Turgutlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam eden hafif yaralı 6 öğrencinin bugün taburcu edilmesinin planlandığı belirtildi.

Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu ve yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Valilik, öğrencilerin durumlarının hekimler tarafından yakından takip edildiğini belirterek, yaralanan öğrencilere, ailelerine ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.