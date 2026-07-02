Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli fırtına, ilçede kısa sürede büyük hasara yol açtı.

ÇATILARI YERİNDEN SÖKTÜ

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havanın ardından gelen ani hava değişimiyle birlikte etkili olan rüzgâr, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarını yerinden söktü. Şiddetli fırtınada İlyaslar Camisi’nin minaresinde bulunan külah da devrilerek zarar gördü.

ŞİDDETİN AZALMASI BEKLENİYOR

Yağış ve fırtınanın etkisini artırmasıyla birlikte trafikte seyreden sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. Birçok araç, güvenli noktalarda durarak yağışın şiddetinin azalmasını bekledi.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Vatandaşlar ise ani bastıran fırtınaya hazırlıksız yakalanırken, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Kısa süreli etkili olan fırtınanın özellikle tarım arazilerinde de zarara yol açtığı, zeytinlikler ve ekili alanların etkilendiği bildirildi.

HASARIN BOYUTU İNCELENİYOR

Olay sonrası belediye ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başlarken, maddi zararın boyutunun yapılacak incelemelerle netleşeceği öğrenildi.