Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hurda ve atık malzemelerin depolandığı alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

Yanıcı maddelerin varlığı alevlerin hızla büyümesine neden oldu. Yangın, kısa sürede çevredeki otluk alana ve zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına birçok noktadan müdahale etti.

VATANDAŞLAR DA MÜDAHALEYE DESTEK VERDİ

Çevredeki vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Bir beton mikseriyle de alevlere müdahalede bulunuldu.

Fabrika ve işletmelere yakın bölgede çıkan yangın, ekiplerin bir saatlik yoğun çalışması sonucu iş yerlerine zarar vermeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.