Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında tırla çarpışan tur otobüsünün karıştığı ve 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kazaya karışan otobüsün, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda mola verdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, Bursa merkezden hareket ederek Mustafakemalpaşa ilçesinden de yolcu alan otobüsün, sabah saat 08.20 sıralarında akaryakıt istasyonuna giriş yaptığı görüldü.
7 DAKİKALIK MOLA SONRASI YOLUNA DEVAM ETTİ
İhtiyaçlarını gidermek için otobüsten inen yolcuların, yaklaşık 7 dakika süren molanın ardından yeniden araca binerek yolculuğa devam ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Otobüste, Mustafakemalpaşa ilçesinden binen yolcuların da bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.