Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden maniye domatesi, çiftçiler tarafından yetiştiriliyor.

PAZARDA KİLOSU 100 LİRADAN SATILIYOR

Kendine has kokusu, dilimli ve belirgin anter özellikleriyle aroması kuvvetli olan maniye domatesi, dekar başı yaklaşık 2 ton ürün veriyor ve pazarlarda kilogramı 100 liradan satılıyor.

Konarı köyünde 8 dönüm alanda maniye domatesi yetiştiriciliği yapan 46 yaşındaki Saffet Doğruyol, bahçesinde "iyi ve organik tarım" yaptığını söyledi.

Maniye domatesi de ürettiğini belirten Doğruyol, "Maniye domatesimizin hasadı başladı. Maniye domatesi Safranbolu'ya özgü, ata tohumu, yerel çeşidimiz. Güzel, mayhoş tadı olan, sulu ve ince kabuklu domates çeşidi" dedi.

Doğruyol, maniye domatesi üretimini geniş alanda yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Organik ve iyi tarım yaptığımız için kimyasalsız üretim yapıyoruz. Her sene artan talepten kaynaklı da daha büyük arazide yapmaya başladık. Bugün 8 dönüm alanda domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Maniye domatesini 100 liradan satıyoruz. Halk pazarlarında ve internet üzerinden satış yapıyoruz. Bahçemize gelen misafirlerimizin de taleplerini karşılıyoruz. Bakım ve iklim şartlarına göre değişmekle maniye domatesi ortalama 300 gram ile 1,5 kilogram arasında geliyor" dedi.