Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 Temmuz 2010'da iş insanı Ahmet Derya Bayer'e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitiren manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin davada yeni duruşma tarihi yaklaşıyor.

Sanıklar hakkında verilen beraat kararlarının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın üçüncü duruşması, 27 Ekim Salı günü Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN DURUŞMAYA KATILIM ÇAĞRISI

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yurttaşları duruşmaya katılmaya çağırdı.

Dernek, paylaşımında “Aslı Baş ne düştü, ne atladı" ifadelerini kullanarak aradan geçen 16 yıla rağmen adaletin sağlanamadığını savundu.

Açıklamada, olayın ardından delillerin karartıldığı ve tanıkların dinlenmediği öne sürülürken, Baş'ın ölümünün “intihar” olarak değerlendirilerek örtbas edilmek istendiği iddia edildi.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamaya dikkat çekilen paylaşımda, “Yeniden yargılama sürüyor, adalet hala yok” denildi.

SİLİNEN MESAJLARIN GERİ GETİRİLİP GETİRİLEMEYECEĞİ ARAŞTIRILIYOR

Davanın 4 Haziran'da görülen ikinci duruşmasında mahkeme heyeti, olay gecesine ilişkin dijital delillerin yeniden incelenmesi yönünde karar vermişti.

Mahkeme, Ulusal Kriminal Büro'ya yazı yazılarak olayla bağlantılı cep telefonunun marka ve modelinin bildirilmesini, SIM karttan ve telefondan silinen mesajların geri getirilmesine yönelik rapor hazırlanıp hazırlanamayacağının sorulmasını kararlaştırmıştı.

Kurumdan olumlu yanıt gelmesi halinde ise duruşma günü beklenmeden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmişti.

AİLE AVUKATI: “SON MESAJ DURMUYOR, SİLİNMİŞ”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Aslı Baş'ın ailesinin avukatı İbrahim Ataş, olay gecesine ait son mesajın dosyanın aydınlatılması açısından önem taşıdığını belirtmişti.

Ataş, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yargıtay dedi ki, ‘Aslı Baş’ın ölmeden önce attığı mesaj HTS kayıtlarında gözüküyor. Ancak ne hikmetse, bütün mesajlar duruyor, son mesaj durmuyor, silinmiş ve bu telefon cinayetin işlendiği mahallede.’ Bu mesajın geri döndürülmesini istiyoruz. Mevcut teknolojimiz cep telefonundaki kayıtların geri getirilmesine elverişli bir teknolojidir. Bunu, benzer dijital yargılamaların olduğu yargılamalarda da gördük. Ancak ne hikmetse, bu dosyada yine bilirkişiler ya bunu görmemezlikten geliyor ya anlamamazlıktan geliyor. Vermiş oldukları raporda hiç mesajın geri döndürüp döndürülemeyeceğine ilişkin olarak bir açıklama yapmıyor”

NE OLMUŞTU?

Manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde, iş insanı Ahmet Derya Bayer'e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitirmişti.

Baş'ın şüpheli ölümünün ardından Ahmet Derya Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında “nitelikli kasten öldürme” ve “azmettirme” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Yaklaşık 10 yıl süren yargılamanın sonunda sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, karar istinaf mahkemesince de onanmıştı.

Ancak Aslı Baş'ın ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, beraat kararlarını temyiz etmişti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin yeterince incelenmediği ve iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat hükümlerini bozmuştu.

Bozma kararının ardından dosya yeniden Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş ve sanıkların yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Davanın üçüncü duruşması 27 Ekim Salı günü görülecek.