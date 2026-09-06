16 yaşında başladığı mankenlik kariyerinde “Mankenler Kraliçesi” seçilen ve ardından Yeşilçam filmleri ile televizyon programlarında yer alan Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaştı. Ünlü isim şimdilerde ise Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde işlettiği lokantayla farklı bir hayat sürdürüyor.

16 YAŞINDA BAŞLADI, “MANKENLER KRALİÇESİ” SEÇİLDİ

Sibel Turnagöl, kariyerine henüz 16 yaşındayken mankenlikle başladı. Katıldığı yarışmada “Mankenler Kraliçesi” seçilen Turnagöl, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

Mankenliğin ardından oyunculuğa yönelen Turnagöl, Yeşilçam döneminde çeşitli sinema ve dizi projelerinde rol aldı. Televizyon programlarında sunuculuk da yapan ünlü isim, uzun yıllar ekranların tanınan yüzleri arasında yer aldı.

EKRANLARDAN UZAKLAŞTI, OTO SANAYİDE İŞ KURDU

2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenmesinin ardından ekranlarda daha az görünmeye başlayan Turnagöl, ilerleyen yıllarda farklı bir alana yöneldi.

Ünlü isim, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bir lokanta açarak işletmeciliğe başladı. Turnagöl yalnızca işletmenin yönetimiyle ilgilenmekle kalmıyor; mutfaktan servise kadar işin birçok aşamasında bizzat yer alıyor.

YENİ PROJELER İÇİN HAZIRLANIYOR

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Sibel Turnagöl, son olarak katıldığı bir davette yeniden kameralara yansıdı.

Lokantasındaki işlerin iyi gittiğini belirten Turnagöl, aynı zamanda yeni projeler için hazırlık yaptığını da ifade etti. Bu açıklama, yıllardır ekranlardan uzak olan oyuncunun yeniden televizyon ya da sinema projelerinde yer alıp almayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Ancak şu aşamada kesinleşmiş bir proje bulunmuyor.





YILLAR SONRAKİ GÖRÜNTÜSÜ BEĞENİ TOPLADI

Turnagöl’ün uzun bir aranın ardından ortaya çıkması ve kendisine bambaşka bir çalışma hayatı kurması sosyal medyada da ilgi gördü.

Oyuncunun yıllar sonraki görüntülerini gören takipçileri, görünümünü koruduğunu belirten yorumlar yaptı. “Her hali çok güzel”, “Yıllar ona yaramış” ve “Hâlâ çok güzel” şeklindeki yorumlarla Turnagöl’e övgüler yağdı.