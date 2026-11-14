Yirmi yılı aşkın süredir tarafsız, objektif, cesur ve doğru habercilik anlayışı ile yayın hayatını sürdüren Manşet Haber-TV’nin X ve Instagram hesaplarına erişim engeli geldi. Manşet Haber-TV'den alınan karar sonrası açıklama geldi. "Haber kaynaklarını engellemek sorunları ortadan kaldırmaz" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"HALKIN HABER ALMA HAKKI ENGELLENEMEZ!"

"Bu karar, basın özgürlüğüne indirilen ağır bir darbedir, halkın haber alma hakkına yapılan açık bir saldırıdır.

Gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak ve tarafsız yayıncılık, susturulmayı hak etmemektedir. Hiçbir baskıya boyun eğmeden halkın haber alma hakkını savunmak, temel yayıncılık ilkemizdir.

Sosyal medya hesaplarımıza getirilen erişim engeli, yalnızca bir yayın kuruluşunun sesini kısmakla kalmamakta, toplumun farklı haber kaynaklarına ulaşma özgürlüğünü de sınırlandırmaktadır. Haber kaynaklarını engellemek sorunları ortadan kaldırmaz, gerçekleri değiştirmez.

Manşet Haber olarak her zaman farklı sesleri ve görüşleri kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu yararını gözeten, doğruluktan ve tarafsızlıktan ödün vermeyen gazetecilik anlayışımızı sürdüreceğiz.

Söz konusu karara karşı yasal haklarımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz. Halkın haber alma hakkı engellenemez! Gerçekler susturulamaz!"