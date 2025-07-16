Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen ve kaymakamlık ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen 45. Geleneksel Aluçdağlı Yağlı Güreşleri Festivali, Aluçdağı Milli Parkı’nda yapıldı.

Katılımcılar arasında Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, Çamlıdere Kaymakamı Soner Erol, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın da yer aldı.

BAŞSAVCI ŞENTÜRK'TEN YAVAŞ'A ÖVGÜ

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, organizasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da “Ankara’nın yiğit evladı” ifadeleriyle hitap etti. Şentürk, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bu organizasyonları gerçekleştiren, burada emeği geçen kıymetli Belediye Başkanım Adem Ceylan Bey’e, Sayın Kaymakamımız Soner Erol Bey’e, Ankara’nın yiğit evladı gıyabında söylüyorum Mansur Yavaş Başkanımıza ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

İKTİDAR KANADINDAN TEPKİLER YÜKSELDİ

Başsavcı Şentürk’ün konuşmasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a övgüyle yer vermesi, iktidar medyasında eleştiri konusu oldu. İktidar kanadında ve medyasında dikkat çeken bazı isimlerden tepkiler peş peşe geldi.

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Fuat Uğur, Zafer Şahin ve Bekir Tiryakili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Şentürk'e yönelik eleştirilerden bazıları şöyle oldu:

Konuya ilişkin henüz Şentürk ya da Yavaş'tan bir açıklama gelmedi.