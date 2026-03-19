AREA Araştırma, 13 Şubat-9 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara’nın tüm ilçelerinde 27 bin 2 kişiyle “Ankara Siyasi Durum Araştırma” yaptı ve çarpıcı sonuçlara ulaştı. 2024 seçimlerinde yerel oylar dikkate alındığında CHP’nin % 60.5 oyunu koruduğu, AKP-MHP’nin toplam oyu ise % 32.8’de kaldığı görüldü. Bugün belediye başkanlığı seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz? CHP: % 42.8

Cumhur İttifakı: % 23.2

Kararsız/Hiçbiri: % yüzde 29.2 Kararsızlar dağıtıldıktan sonra: CHP: % 60.5

Cumhur İttifakı: % 32.8 ABB Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz? Olumlu: % 70.6 Olumsuz: % 29.4

AKP seçmeni: % 31’i olumlu

MHP seçmeni: % 46’sı olumlu

DEM seçmeni: % 66’sı olumlu.

