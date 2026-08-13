Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Söz konusu iddialara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yanıt geldi.
Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, söz konusu iddiaları ABB kaynaklarına sordu.
Sözcü TV Ana Haber'de konuya ilişkin bilgi veren Can Coşkun, ABB kaynaklarının Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği iddialarını doğrulamadığını aktardı.
'BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL'
Coşkun'un aktardığı bilgilere göre ABB kaynakları, "Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceği yönünde iddiaları ortaya atanlar doğruyu söylemiyor" ifadelerini kullandı.
ABB kaynakları, Yavaş'ın İYİ Parti'ye geçeceğine ilişkin herhangi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek iddiaları yalanladı.