CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda son olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye de ev hapsi kararı verildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisine de sıkça 'Ankara'ya operasyon gelecek mi?' sorularının geldiğini belirterek, "Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok. Olsa olsa diyoruz ki iftirayla karşı karşıya kalabilir." tepki gösterdi.

Yavaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, "Bunun adına yargılama, soruşturma demek mümkün değil. Tamamen siyasi bir operasyon. Zeydan Başkan bugüne kadar pırıl pırıl geçmişi olan birisidir. Siz kalkıp da neredeyse ihale mafyası adını alacak şekilde binlerce ihaleye girmiş şahsın, kamuda birçok iş yapmış insanın ifadesiyle pırıl pırıl bir insanı lekeliyorsanız bunun adı yargılama falan değildir. İnsanların namusu, şerefi haysiyeti vardır." dedi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı:

Adil bir şekilde yargılansın buna kimsenin itirazı yok. Ama siz kanunu bir kenara atarsanız, Sayıştay'ın denetimi yokmuş gibi davranırsanız bu yanlış. Tutuklama en son yapılabilecek şey. 10 yıldır delilleri değiştirmemiş. Adana halkına hizmet etmesinin önüne geçmenizin anlamı yok.

Aynı şekilde Adıyaman Belediye Başkanımız... Velev ki müteahhide demiş ki depremzedelerin yediği lokantaya şu kadar borcumuz var bunu ödeyin. Bundan dolayı milletvekilliği yapmış, hukukçu kimliği olan, Adıyaman'da yüzde 50'nin üzerinde oyla seçilen bir belediye başkanını ev hapsine mahkum edemesiniz.

"ANKARA'YA OPERASYON OLMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK"

İş yargılamadan çıktı bir operasyona döndü. Ben 10 yıldır belediye başkanlığı yaptım. Bir tane yolsuzluk soruşturmasıyla muhatap olmadım. Şu anda benimle ilgili bir tek soruşturma yok. Birkaç tane müfettişin incelemesi var o kadar. Nedir önüne gelen Ankara'ya da operasyon olacak mı diyor. Ankara'ya operasyon olması için hiçbir sebep yok. Olsa olsa diyoruz ki iftirayla karşı karşıya kalabilir.

Biz siyasi bir şekilde yarışmak istiyoruz. Seçilmiş insanları bir şekilde görevden almaya kalkmak son derece yanlış. Bizler namusuyla, şerefiyle yaşayan insanlarız. Bazı iftiracıların karalamalarıyla kamuoyunun karşısına çıkmak da istemiyoruz.

"HEPİMİZİN SORUŞTURMALARI CANLI YAYINLANSIN"

Varsa usulüne uygun şekilde soruşturulsun, hepimizinki canlı yayınlansın. Korktuğumuz hiçbir şey yok. Bu iktidarı değiştirmek için de sonuna kadar da direneceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Hukukun üstünlüğü diye bir şey kalmadı. Bu şahıs 300 tane AKP'li belediyeden ihale almış. Onlar sütten çıkmış ak kaşık mı? Göstermelik de olsa bir soruşturma yapsalar, o dahi yok. CHP'li belediyelerin başarılarını bu şekilde gölgelemek istiyorlar. Biz sonuna kadar direneceğiz. Adaletin herkese eşit uygulandığı bir sistemi yapmak zorundayız.

Amaçları bizden kurtulmaksa bunun yolu siyaseten kurtulmak. Siz belediyeleri çalıştırmamak için karalamalar yapacaksanız bunun adı demokrasi falan olmaz. Sözümüzün arkasındayız. Türk milletinin sağduyusuna güveniyorum. Sandıktan gereken cevabı şiddetli şekilde verecektir.

SÖZCÜ TV'NİN KARARTILMASINA TEPKİ

Bu tür yasaklamalar, engellemeler hepsi Türk milleti adına yapılması gerek. Vatandaşın hak yerini buldu demesi lazım. Son günlerde yapılan hiçbir işlemden kamuoyu tatmin değil.

Hukuk herkese lazım, istisnası yok bunun. Zeydan Başkanı'nın sonuna kadar arkasındayım.