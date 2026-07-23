Yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Polatlı'da tarım işçilerini ziyaret ettiği programa Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmadığına ilişkin Barış Yarkadaş'ın açıklamasına Yavaş'tan yanıt geldi.

Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Polatlı'daki ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda, Yavaş'ın Ankara dışında bir programda olduğunu belirttiğini ve bu nedenle "etkinliğe katılamadığını" ifade ettiğini öne sürdü.

Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Polatlı'da tarım işçilerini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun Polatlı'daki tarım işçilerini ziyaret etkinliğine Polatlı Belediye Başkanı da refakat etti.

Kılıçdaroğlu ardından ise Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'yı makamında ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

Edindiğim bilgiye göre; CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara dışındaki bir programda olduğu bilgisini verdi ve etkinliğe bu yüzden katılamadığını ifade etti."

YAVAŞ'TAN TEPKİ GELDİ

Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiayı yalanladı.

Yavaş, "Böyle bir şey olmadı. Uydurmayın. İl dışındayım bilgim yok" ifadelerini kullandı.