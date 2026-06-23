CHP’deki iç tartışmalar ve siyasi temaslar devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden yeni bir polemik gündeme geldi.

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Birliği Partisi’nin Ankara Dikmen’deki genel merkezine Yavaş’ın portresinin asıldığını ileri sürdü.

Yarkadaş ayrıca, ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın ile cuma günü görüştüğünü belirterek, Yalçın’ın kendisine “Özgür Özel Denizli’den dönünce protokol imzalayacağız” dediğini aktardı.

"O RESİM 3 YILDIR ASILI"

Yarkadaş'ın paylaşımına Yavaş cephesinden yanıt geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beltaş A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Barış bey o resmin 3 yıldır asılı olduğunu o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımıza sorsaydınız size bunu söylerdi, lütfen Mansur Yavaş'ı bu tip siyasi çekişmelerinizin malzemesi yapmayın buradan size ekmek çıkmaz" ifadelerini kullandı.