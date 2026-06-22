Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Birliği Partisi’nin Ankara Dikmen’deki genel merkezine Mansur Yavaş’ın portresinin asıldığını duyurdu. Yarkadaş, ayrıca ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın ile görüştüğünü, Yalçın'ın Özgür Özel'le bir protokol imzalayacağını iddia etti.

Yarkadaş, Mansur Yavaş’a yakınlığıyla bilinen Bedri Yalçın’ın, Yavaş’ın portresini asmasının yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğini savundu.

YAVAŞ CEPHESİNDEN O İDDİALARA YANIT

Barış Yarkadaş’ın paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesinden yanıt geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ AŞ Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz, Yarkadaş’ın paylaşımına tepki gösterdi. Yılmaz, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"SİYASİ ÇEKİŞMELERİN MALZEMESİ YAPMAYIN"

"Barış bey o resmin 3 yıldır orada asılı olduğunu o bölgede yaşayan herhangi bir vatandaşımıza sorsaydınız size bunu söylerdi, lütfen Mansur Yavaşı bu tip siyasi çekişmelerinizin malzemesi yapmayın burdan size ekmek çıkmaz."