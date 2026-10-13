Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yılında Kalecik Belediyesi tarafından KALBE Un Fabrikası'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Ankara Büyükşehir Belediye bürokratları, ilçe belediye başkanları, miletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

‘ONLAR ÜRETMEZSE BU TOPLUM AÇ KALIR’

Yavaş açılışta gerçekleştirdiği konuşmada şunları kaydetti:

"Belediye başkanı dendiği zaman sadece artık yolları yapan veya belediyeciliğin temel hizmetlerini yapan insan olmaktan öte belediye başkanlarının artık şöyle bir görevi var: Bulunduğu kente bir şeyler katıp orada yaşayan insanların gelirlerini artıracak çalışmalar yapmaları gerekir. Ve Sayın Başkanımız da Un Fabrikası'ndan başlayarak bunu gösterdi. Ve gerçekten buradaki tesise epey bir masraf etti ama bu tesis uzun yıllar boyunca Kalecik halkına hizmet edecek. Sayın Başkanım, çiftçi üretsin. Üretmesi için uğraşıyoruz. Onlar üretmezse bu toplum aç kalır. Ukrayna'daki savaş, pandemi krizi gösterdi ki o ülkeler böyle kritik durumlarda önce kendi insanını düşünüyor ve bize buğdayını vermiyor. Keza savaş nedeniyle bazen temin etme imkanımız olmuyor.

‘BELEDİYE OLARAK ÇİFTÇİLERİMİZE BÜYÜK DESTEK VERDİK’

Halbuki bizler hep şunu öğrendik çocuklarımızdan itibaren, dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden birisiyiz diye öğrendik. Ama son yıllarda çok uzun zamandır insanlar tarımdan uzaklaştı. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Oralardaki köy okullarının kapanmasından tutun kırk türlü sebep sayabiliriz. Ancak işte bizler geçen dönemde yaptığımız gibi Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize çok büyük destekler verdik. Bunun sebebi onların üretmesi, en iyi bildikleri işi yapmasıydı. Tohumundan mazotuna, gübresine kadar, fidesine kadar her türlü desteği verdik.

‘MAZOT YARDIMI ÇİFTÇİLERİMİZİN HESAPLARINA YATIYOR’

Şimdi de Kalecik Belediyesi bu açılan un fabrikasıyla inşallah Kalecik'teki çiftçilerin unlarını değerlendirecek. Bununla kalmıyor. Bizim Halk Ekmek yüz binlerce ton buğday üretiyor. Ve şu anda Kalecik Belediyesi'yle de anlaşma yapıyor. Dolayısıyla neredeyse Kalecik'in tüm çiftçilerinin ürettiği buğday dahi bizim Halk Ekmek'e yetmeyecek. Ve inşallah hem ilk buradaki çiftçilerimiz üretmeye devam edecek, hem para kazanacak, hem Ankara halkı bundan faydalanacak. Bu, güzel bir belediye başkanlığının güzel bir örneği oldu. Ben Satılmış Başkan'ı bu konuda tebrik ediyorum. Bu vesileyle şunu da duyurmak istiyorum. Bugün 100 milyon lira civarında mazot yardımı çiftçilerimizin hesaplarına yatıyor. Desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Biraz önce söylediğim gibi sizler üretmezseniz gerçekten biz aç kalırız. Hayvancılık yapanlar dahil herkesi destekliyoruz.