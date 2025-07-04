Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından İzmir’de devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"BU ÇIĞLIĞI DUYUYORUZ VE DUYURMAK DA HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

"Ödemiş Belediye Başkanımız Mustafa Turan’ın 'Sözün bittiği yerdeyiz' diyerek yaptığı çağrı, felaketin ne boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. İzmir’imiz orman yangınlarıyla boğuşuyor ve o alevler hepimizin yüreğini yakıyor. Bu çığlığı duyuyoruz ve duyurmak da hepimizin sorumluluğu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak İzmir’de görevde bulunan 4 araç ve 9 itfaiye personelimiz, yangınla mücadeleye destek vermeye devam ediyor. Ayrıca Manisa’da 5 araç ve 8 personelimiz de sahadaki çalışmalarda aktif olarak yer alıyor. Buna ek olarak, yeni destek ekiplerimizi de İzmir’e göndermek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu mücadele hepimizin görevi."