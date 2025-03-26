Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşme 3 saat sürdü. Cezaevindeki görüşmenin ardından açıklama yapan Mansur Yavaş, yaşananların hukuksuzluk boyutunda olduğunu ifade etti.

Görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ekrem bey ile görüştük. Gayet moralli gözüküyor. Sayın Ümit Özdağ'ı da ziyaret ettik. Maalesef hukuka olan güvenin azaldığı günlerde tüm belediye başkanları burada toplanıyor. CHP'li belediye başkanları olarak yüzde 58 memnuniyet oranı aldık. Bir an evvel parlamenter sisteme geçilmesi gerektiği kendisini gösteriyor. Birisi bir akşam konuşup ertesi gün ifadeye çağrılıyorsa burada ifade özgürlüğü yoktur. "

Yavaş, CHP'li belediyelere yoğun bir saldırı olduğunun altını çizerken, "Yapılan uygulama eşit şekilde yapılması gerekiyor. Gizli olması gereken soruşturmanın bilgileri yayılıyor. Bazı yorumcular gelecekte ne olacağını söylüyor. Böyle bir ortamda hukuksuzluk hüküm sürüyor. Bu da az ekmek ile geri dönüyor. Bir an evvel arkadaşların tutuksuz yargılanması gerekiyor. Devletin dini adalettir. Ankara'da 100 dosya verdim, daha Melih Gökçek ifadeye bile çağırılmadı. Böyle bir ortamda hukuktan, adaletten bahsetmek mümkün değil."

9 BELEDİYE PERSONELİNE SORUŞTURMA

"Soruşturmalarla ilgili açıklamalarını sunacaklar. Yargı karşısına çıkacaklar. Bir adaletsizlik varsa da ceza alacaklar. Kimseyi savunmuyorum. Adaletsizliğin yanında olmayacağız elbette. Arkadaşlarımız gerekli savunmalarını yapmak için çalışıyorlar."