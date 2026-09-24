Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den ayrılmaya niyeti yoktu. CHP’nin yanı sıra YENİ Parti ile ilişkilerini sürdürecekti. CHP’de ayrılıklar yaşanırken, Yavaş, işine odaklı olarak CHP’de kaldı. CHP’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül’de Mansur Yavaş’ın Anıtkabir yürüyüşünde ve genel merkezde verilen resepsiyonda bulunmaması, aynı gün Cumhurbaşkanıyla görüşmesi partide “Yavaş, yavaş yavaş gidiyor” yorumlarına yol açtı. Bu Yavaş için son derece moral bozucuydu.

Yavaş, metro başta olmak üzere planladıkları bazı yatırımları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istemişti. Erdoğan, öyle bir güne randevu verdi ki, bu CHP’den kopuşun kapısını açtı. Mansur Bey, Erdoğan’la görüşeceğini CHP’ye bildirmiş, ancak o yoğunluk içinde bu Kılıçdaroğlu’na söylenmemişti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yöneltilen soru üzerine Mansur Beyin saraya gideceğini kendisine söylediğini açıklamıştı. İşte, bu açıklama Mansur Yavaş’ın CHP’de olmasına rağmen, YENİ Parti ile yakın ilişki olduğu biçiminde yorumlandı.

YA CHP’Lİ OL, YA DA GİT

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ardından Grup Başkanvekili Faik Öztrak, “Mansur Beyin parti aidiyetini ortaya koymasını. CHP’liyse CHP’li gibi davranması gerektiğini” açıkladılar. Yavaş, zor ve sıkıntılı günler geçirmeye başladı. Kendisine hep şu sorular yöneltildi: “Butlan CHP’sinden niçin ayrılmıyorsun?”, “Yeni Parti’ye ne zaman geçeceksiniz?”, “Cumhurbaşkanıyla yaptığınız görüşme sonrası AKP’ye geçeceğiniz doğru mu?”, “CHP’de kalmaya kararlı mısınız?”

Gözler Mansur Bey’in üzerindeydi. Belediye ile ilgili görüşmeler yapmak için bakanlıklara gitmesi bile farklı yorumlanıyor, “Niçin gidiyorsunuz?” diye eleştiriliyordu. CHP ve YENİ Partililerin arasında kalan Mansur Yavaş, artık iki taraftan gelen baskılara dayanamadı, “Bağımsız” olarak başkanlığı sürdürmek için istifa etti. Bu istifa için hep, “Mansur Bey mahalle baskısı sonucu istifa etti” yorumu yapılıyor.

Yavaş’ın şu aşamada başka bir siyasi partiye üye olması şimdilik beklenmiyor. Kendisiyle birlikte hareket eden belediye başkanlarıyla adeta siyasette üçüncü bir yol olmaya başladı. Yavaş’la birlikte hareket etmek isteyen çok sayıda belediye başkanı var. Yavaş, iki parti arasında kalınca, üçüncü yol kapısını da aralamış oldu. Yoluna yeni bir yol bularak mı, yoksa yeni bir yol yaparak mı devam edeceği de belli olur. Yavaş, şimdilik “Bağımsızım” diyor.

BAŞKANLA BİRLİKTE AYRILANLAR

Ankara’nın 25 ilçesi var. 16 ilçenin belediye başkanı CHP’den seçilmişti. Mesut Özarslan (Keçiören), Yakup Odabaşı (Gölbaşı), Levent Koç (Haymana), Selim Çırpanoğlu (K.Kazan) partilerinden istifa edip AKP’ye katılmıştı. Mevcut başkanlardan da dördünün daha AKP’ye katılabileceği söyleniyordu. Dün sekiz ilçe belediye başkanı istifa etti. Daha önce AKP Nallıhan İlçe Başkanlığı görevinde bulunan, CHP’den başkan seçilen Ertunç Güngör dışında ki yedi başkan açıklamalarında Mansur Bey’le birlikte hareket edeceğini açıkladı. Yavaş’la birlikte hareket edeceğini açıklayan başkanlar şunlar:

- Özer Kasap (Beypazarı): Mensur beyin ardından CHP’den ilk ayrılan isim oldu. Önceki dönem MHP adayıydı. “Mansur abi nerede, ben oradayım” diyor. İlçesinde sevilen bir bir isim.

- Satılmış Karakoç (Kalecik): MHP ve İYİ Parti’nin ilçe başkanlıklarını yaptı. İlk kez CHP’den başkan seçildi.

- Mehmet Doğanay (Güdül): CHP kökenli. İlk dönem başkan adayı olup seçilmişti.

-Adem Aşkın (Elmadağ): CHP Belediye başkanlığında ikinci dönemi. CHP kökenli bir aileden geliyor.

-Mürsel Yıldızkaya (Polatlı): Ülkü Ocakları Derneği Başkanlığı, iki dönem MHP’den, üçüncü dönemde ise CHP’den başkan seçildi.

-Mustafa Koçak (Şereflikoçhisar): Büyükşehir Belediyesi

ANFA şirketinde çalışıyordu. İstifa edip CHP’den aday oldu ve seçimi kazandı.

DESTEK MESAJLARI

Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ertan Işık’ın yanı sıra belediye meclis üyelerinden de istifalar devam ediyor. Çankaya, Mamak belediye başkanları Yeni Parti’ye katılmıştı. Yenimahalle ve Etimesgut Belediyeleri ise CHP’de. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, partisinden ayrılmadı.

Mansur Yavaş’a çok sayıda destek telefonu geliyor. Yavaş bağımsız olarak çalışmasını sürdüreceğini, belediye hizmetlerine odaklaşacağını söylüyor. Tabii ileride ne olur bilemeyiz.

Yüreğir Belediyesi AKP’ye nasıl geçti?

Adana’nın 470 bin nüfuslu merkez ilçesi Yüreğir’de Belediye Başkanlığını CHP adayı Ali Demirçalı kazanmıştı. Demirçalı, başkanlığından önceki dönemde yargılandığı davadan hüküm giydi. 21 Nisan 2026’de başkanlık görevinden alındı. Belediye Meclisinde CHP’nin 21, AKP’nin 13, MHP’nin üç meclis üyesi bulunuyordu. 29 Nisan’da başkan vekilliği seçimi yapıldı. 21 oyla CHP adayı Cafer Boyraz seçimi kazandı.

Seçimden 33 gün sonra, meclis üyelerinin ortak WhatsApp hattında, CHP’li dört üye verdikleri oyun fotoğrafını paylaştı. AKP, bu fotoğrafı gerekçe gösterip mahkemeye ve valiliğe başvurdu. Mahkeme devam ederken valilik seçimin üçüncü turda aynı adaylarla yenilenmesini istedi.

Birinci, ikinci turda nitelikli yani üçte iki çoğunlukla, üçüncü turda ise salt çoğunluk yani meclis üye tam sayısının bir fazlası oy gerekiyor. Dördüncü turda ise en fazla oyu alan başkan seçiliyor. 37 Meclis üyesi ve görevden uzaklaştırılan başkanla üçüncü turda 19’a 18 oyla AKP adayı Tarık Özünal seçimi kazandı. CHP itiraz etti, seçimin 20 oyla kazanılması gerektiğini öne sürdü. Dördüncü tura geçildi. CHP’li başkan adayına 19, AKP adayına 17 oy çıktı, bir oy da geçersiz sayıldı. Böylece belediye başkanlığı görevini Cafer Boyraz sürdürmeye devam etti.

3 Eylül saat 17.00’de mahkeme kararı geldi. Kararda dördüncü tur seçiminin geçersiz olduğu, seçimin üçüncü turda bitmesi gerektiği belirtildi. Böylece başkanlık görevi AKP’li Tarık Özünal’a bırakıldı. Belediye Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Hacı Karaslan, başkanlığın el değiştirmesini şöyle yorumladı:

“Meclis üyeleri ile görevden uzaklaştırılan belediye başkanımızla birlikte 38 kişi olduğumuz için üçüncü turda salt çoğunluğun 20 olması gerekir. Seçim 20 oyla kazanılması gerekirken, AKP’nin adayına 19 oyla başkanlık verildi. Üsküdar’da üçüncü turda AKP 23 oy almasına rağmen salt çoğunluk sağlanamadığı için dördüncü tura geçilmişti. AKP yine kazanmıştı. Üsküdar’da geçerli olan salt çoğunluk, Yüreğir’de salt çoğunluk sayılmadı. Seçimin iptali için dava açtık. Çok büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız.”

Belediyeler birer birer CHP’den böyle çıkıyor.