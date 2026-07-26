Siyasete MHP'de başlayan, daha sonra sırayla İYİ Parti'ye ve CHP'ye transfer olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, şubat ayında CHP'den istifa etmiş ve geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katılmıştı.



Özarslan'ın baş döndüren siyasi dönüşümü, açıklamalarına da yansıdı. AKP'ye geçtiği günden beri sıkı bir muhalefet karşıtı olan Özarslan, dün Ankara'da meydana gelen sel felaketinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni (ABB) eleştirdi.





Paylaşımında isim vermeden Mansur Yavaş'a iğnelemede bulunan Özarslan, şu ifadeleri kullandı:



"Ankara’mızda ve Keçiören’imizde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışların olumsuz etkilerine karşı, 24 saat mesai anlayışıyla ve yaklaşık 600 personelimizle çalışıyoruz.



Gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, rögar temizliğinin düzenli ve kontrollü bir şekilde sağlanması, olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alınması ASKİ SORUMLULUĞUNDA OLMASINA RAĞMEN, hemşehrilerimizin mağdur olmaması için teyakkuz halinde sahadayız.



Bu süreçte yaşanan olumsuzlukların ASKİ’deki liyakatsız kadrolaşma ve plansız yönetim anlayışı nedeniyle gerçekleştiği hususunu milletimizin ve Ankaralıların yüce takdirine bırakıyoruz.



ESKİ PAYLAŞIMLARI SİLMEYİ UNUTTU



Özkan'ın Yavaş ve ABB'yi suçlayan açıklamalarının ardından geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketi sonrası yaptığı paylaşımlar gündem oldu.



Bir yıl önce meydana gelen sel felaketinin ardından yapılan çalışmalar için ASKİ ekiplerine övgüler düzen ve teşekkürlerini sunan Özarslan, Ankara'da Mansur Yavaş'tan önce 40 yıl boyunca çivi bile çakılmadığını belirterek AKP'yi suçlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:



"40 senedir kazma dahi vurulmayan Keçiören altyapısını Ankara Büyükşehir Belediyemizle birlikte milyarlık yatırımlarla yenilemeye devam ediyoruz. Bugün kazılan her sokak, dünün ihmallerini telafi etmek için…



Bugün yapılan her mazgal ve ızgara, yarının selini önlemek, vatandaşımızın canını, malını korumak için… İnanıyoruz ki bu zahmet, Keçiören’imiz için rahmete dönüşecek. Biraz sabır, biraz emek…



Dönüşüm böyle gelecek. Bu büyük dönüşümde emeği geçen ABB Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'a, ASKİ ekibimize ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."







Özarslan'ın açıklamalarındaki 180 derecelik dönüş ise sosyal medyada alay konusu oldu.