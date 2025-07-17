ABB Başkanı Mansur Yavaş, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı’yı ziyaretinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"DOĞRUDAN KEMAL BEY'E DEĞİL ÇEVRESİNDEKİLER DUYSUN DİYE SÖYLEDİM"

Altaylı’nın aktardığına göre Yavaş, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede “Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturursanız ve beni cumhurbaşkanı adayı yapmaya kalkarsanız kabul etmem ve partiden de istifa ederim” dediği iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

“Sadece o kelimeleri kullanmadım. Ben bunu doğrudan Kemal Bey'e değil, çevresindekiler duysun diye söyledim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden bazı isimler benim kulağıma gelecek şekilde Kemal Bey genel başkan olunca hemen Mansur Bey'in adaylığını açıklayacak diye çocukça şeyler söylüyorlardı ve bu yayılıyordu. Ben onları susturmak için böyle bir söylemde bulundum."

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Yavaş, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, “Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir. Ben asla böyle bir şey yapmam. Şu an partinin, partimizin, hepimizin adayı Ekrem İmamoğlu. O ve diğer başkanlarımız böyle bir haksızlığın, hukuksuzluğun sonucunda Silivri zindanındayken ben adaylık kelimesini ağzıma almam” yanıtını verdi.

ÖZEL'İN MİTİNGLERİ ÇOK ETKİLİ

CHP lideri Özgür Özel'in her hafta sonu bir ilde, hafta hafta içi İstanbul'un bir ilçesinde yaptığı Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingleri için “Devam etmeli. Kesintisiz devam etmeli” diyen Yavaş, “İktidar bundan bu kadar rahatsız oluyorsa demek ki doğru bir şey yapıyoruz. Bence büyük bir hava getirdi. Korkan, sesini çıkarmayan ama için isyan eden vatandaş oraya geliyor ve kendi söylemek istediklerini söyleyen birini görüyor. Bağırmasa bile kafasını sallıyor. Mitingler çok etkili ve çok önemli” görüşünü aktardı.

"CHP DİN KONUSUNDA HATA YAPMIYOR"

Yavaş, Altaylı’nın “CHP'deki yükselişi ve bunun nereye kadar gideceği ile ilgili” fikrini sorması üzerine şunları söyledi:

“Din konusunda CHP hata yapmıyor artık. Ne başkanlar, ne milletvekilleri ve muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermenin onları cehenneme götürmediğini gördü ve anladı. Bu CHP'ye gelen oyları arttıracak ve arttırıyor.”

"BENİ, SENİ, OSU YOK"

Mansur Yavaş, olası cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ayrıca şunları ifade etti:

“Ben diyorum ki bir yapsın da kim yaparsa yapsın. Önemli olan kurtulmak. Çocuklarımız için, torunlarımız için, gençler için bu anlayıştan kurtulmak lazım. Kim kurtaracaksa olur. Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın. Bir zamanlar Amerika adlı kitapta bir cümle var. Şöyle diyor: ‘Biz Amerikalılar bir sorun ortaya çıkınca masaya oturur sorunu nasıl çözeceğimizi düşünürüz.’ Biz de öyle yapmak zorundayız. Bakın 100 yıllık çile bitiyor diyenlerle karşı karşıyayız. Yok Yeliz’den bahsetmiyorum. Bunların sözde aydın geçineni yazıyor. Bunu bundan kurtulmamız lazım.”

"EKREM BEYLE TAYYİP BEY'DEN AÇIK ARA ÖNDEYİZ"

Yavaş, Altaylı’nın “Bu sözlerinin artık aday olmak istemediği şeklinde yorumlanabileceğini söyleyerek popülaritesinde bir düşüş olup olmadığını” sorması üzerine, “Vallahi ben anket falan yaptırmıyorum ama Metropol’ün anketini gördüm. Sahibi beni sevmez. Ben sahibini sevmem. Orada %60 destek var bana. Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam” yanıtını verdi.