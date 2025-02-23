CHP’deki ön seçim sürecinde Cumhurbaşkanı aday adaylığı için başvuru yapmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, soruları yanıtladı.

Yavaş, “Adaylıktan vaz mı geçtiniz yoksa 100 bin imza toplayıp kendi adaylığınızı mı ilan edeceksiniz?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

Genel Başkanımıza ve Ekrem Bey’e şunu söyledim. Bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir şey yok. Toplum ne isterse... Partide fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni bulamayacaksınız. Yavaş’ın açıklamaları özetle şöyle: Ön seçime karşı değiliz. Sorun partinin enerjisini harcamaması. Ülke gündemini geri atacağını düşünmüştük. Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntüler içinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir.