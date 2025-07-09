Emekliye, öğrenciye dar gelirliye çeşitli desteklerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 426 bin liralık eczane faturalarını da ödedi. Başkan Mansur Yavaş’ın talimatı ile “Asgari ücretli ve emekli desteği” sağlanan ve eczane faturalarını ödeyemeyip veresiye ilaç alan 3 bin 424 kişinin eczane katılım payları ödendi. ABB, yaptığı ödemelere ilişkin her ay sosyal medya hesabı üzerinden duyuru da yapıyor. Mayıs ayında yapılan ödeme 389 bin 687 TL olurken, bu ay için yapılan ödeme 426 bin 276 TL olarak açıklandı.