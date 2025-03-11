CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

'AÇIKLAMALAR BAMBAŞKA'

SDG ile Suriye geçici yönetimi arasında imzalanan anlaşmayla ilgili konuşan Özel, "Dün akşam 8 madde açıklanmıştı. O maddeler takip ediliyordu. Ben buraya gelmeden önce, sözcüleri SDG'nin anlaşmanın içeriğiyle ilgili çok yapısal farklar söyledi.

Önceki akşam petrol kaynaklarının merkezi hükümete geçecek olmasıydı ve SDG'nin Suriye ordusuna katılacağına yönelikti. Ama bugün SDG'nin sözcüsünün açıklaması, bütün petrol kaynakları bizde kalacak, kendi bölgemize asla Suriye merkez ordusu girmeyecek, kendi bölgelerimize de sembolik olarak Suriye bayrağı çekeceğiz. Birbirinden çok farklı durum var. Bu konunun güvenilir kaynaklarla netleştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ SORUSU

Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız" sözleri soruldu.

Özel, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin yönelttiği bu soruya cevap vermeyip suskun kalmayı tercih etti.

NE DEMİŞTİ?

CHP’de Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için harekete geçtiği şu günlerde adaylık için ismi gündemde olan bir diğer isim Mansur Yavaş’tan çok çarpıcı bir çıkış gelmişti. Yavaş açıklamasında “Cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5-3 yıl, belki daha fazla var. Hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır” diye konuşmuştu.