Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Habertürk ekranlarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İLK İSTİFA KARARI 9 EYLÜL'DE

Çiçek, Yavaş'ın CHP'den ilk istifa kararını 9 Eylül'de aldığını belirterek, bu kararın CHP'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen resepsiyon ve Anıtkabir töreniyle ilgili yaşanan tartışmaların ardından geldiğini söyledi.

Çiçek, Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, "CHP tehditle, korkutarak hareket eden bir parti değildir" şeklindeki sözlerinin Yavaş'ta rahatsızlık oluşturduğunu ve Yavaş'ın bu süreçte istifa kararı aldığını aktardı.

Ancak Çiçek, CHP'deki bazı etkili isimlerin Yavaş'la görüşerek kendisini kararından vazgeçirdiğini ifade etti.

"ÇOK ÇOK ÇOK RAHATLAMIŞTI"

Yavaş'ın istifa kararının ardından ses tonunun ve ruh halinin nasıl olduğunu da aktaran Çiçek, kendisinin doğrudan Yavaş'la konuşmadığını, Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Gürbüz Evren'in kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Çiçek, Evren'in Yavaş'la görüşmesinin ardından kendisine, "Çok çok çok rahatlamıştı" dediğini aktardı.

Çiçek, Yavaş'ın CHP ile bağını kopardığını, yeni partilerle arasında zaten mesafe bulunduğunu ve milliyetçi partilerin ortak bir konsensüs içerisinde ittifak adayı noktasında olduğunu düşündüğünü söyledi.

Bu nedenle Yavaş'ın bağımsız kalarak yoluna devam edeceğini belirtti.

"ARTIK BİR DAKİKA DURAMAYACAĞIM"

Çiçek, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın, "Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değil" ve "Hiç kimse kendisini CHP'den üstün görmesin" yönündeki açıklamalarının Yavaş açısından son noktayı oluşturduğunu söyledi.

Yavaş'ın, CHP'den ayrılma gibi bir niyeti olmadığını ancak söz konusu açıklamaların ardından istifa zamanının geldiğine karar verdiğini belirten Çiçek, Yavaş'ın Gürbüz Evren'e yaptığı açıklamaları şöyle aktardı:

"CHP'den ayrılma gibi bir niyetim yoktu. Ama bugün sert ve üstenci sözlerden sonra artık bir dakika duramayacağım ve istifa zamanının geldiğine karar verdim. Bundan sonra kalmam doğru olmaz."

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İDDİALARINA YANIT

Çiçek ayrıca Gürbüz Evren'in yazısında dikkat çeken bir başka ayrıntıya da işaret etti. Buna göre Yavaş, CHP'den istifasının ardından bağımsız kalacağını ifade etti.

Çiçek, Yavaş'ın bağımsız kalma kararının Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili olmadığının da özellikle altının çizildiğini belirtti.