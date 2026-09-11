Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Saray'da ziyaret etmesi, kendisinden beklenti içinde olan CHP ve YENİ Parti tabanında tartışmaya neden oldu.

ÖZEL: "HABERİM VARDI"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeden önceden haberdar olduğunu belirterek, “Görüşmeden haberim vardı. Mansur Bey benim onayımla gitti” açıklamasını yaptı. Özel’in bu açıklamayla tabandan yükselen tepkileri yatıştırmaya çalıştığı belirtildi.

CHP’DE "KARAR VERMELİ” MESAJI

Türkiye gazetesinin haberine göre CHP kanadında ise Yavaş’ın artık siyasi pozisyonunu netleştirmesi gerektiği görüşü öne çıktı. Parti kurmayları, mevcut durumun daha fazla sürdürülemeyeceğini belirterek, "Kafamızda son bir tarih var ve bu tarihe kadar herkes siyasi aidiyetini belli etmeli" değerlendirmesini yaptı. Kurmaylar, Yavaş’ın CHP’de kalmasının değerli olduğunu ancak sürecin uzamasının kendisini de yıpratacağını ifade etti.

YAVAŞ: GEREĞİNİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEM

Tartışmaların odağındaki Mansur Yavaş ise X hesabından yaptığı açıklamada, tutumunun iki partinin genel merkezleri açısından rahatsızlık oluşturması halinde gereken adımı atacağını söyledi.

Yavaş, "Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Benim durduğum yer açıktır. Sağduyunun olduğu yerdeyim" ifadelerini kullandı. Gerilimi artırmak yerine azaltmayı ve ayrışma yerine diyaloğu savunduğunu belirten Yavaş, mevcut pozisyonunu koruduğunu vurguladı.

ÇELİK: RANDEVU TALEBİ YAVAŞ’TAN GELDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada Erdoğan ile Yavaş arasındaki görüşmenin detaylarını paylaştı. Çelik, Erdoğan’ın 25 Ağustos’taki Malazgirt Zaferi kutlamaları için gittiği Bitlis Ahlat’tan dönüşünde Yavaş’ın randevu talep ettiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı’mızın takdiriyle de bu görüşme gerçekleşti. Ankara’nın sorunlarını ve önümüzdeki dönemde yapılacak yatırımları ele almışlar” dedi.