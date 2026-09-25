Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa kararını 11 Eylül’de aldığı, ancak yakın çevresinin girişimiyle ertelediği öne sürüldü. İddiaya göre Yavaş, 23 Eylül’de Müslüm Sarı’nın sözlerini dinledikten sonra ekibinden gelen bir soru istifayı tetikledi. Yavaş, hemen eline tabletini alıp e-Devlet üzerinden istifa etti.

CHP’nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’e yapılan ziyarete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmaması, butlanda tartışma yarattı. Faik Öztrak, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada Yavaş’ın yokluğunu “büyük hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi. Öztrak, “Cumhuriyet Halk Partisi tehdit edilemez” dedi.

İSTİFAYI 11 EYLÜL'DE YAZMIŞ

Butlan kaynaklarına dayalı iddiaya göre Yavaş, Öztrak’ın sözlerinin ardından istifa metnini hazırladı. Metin 11 Eylül’de masaya konuldu, ancak kamuoyuyla 23 Eylül’de paylaşıldı.

Aynı kaynaklara göre Kemal Kılıçdaroğlu ile ona yakın kurmaylar Yavaş’ı aradı. Bu telefon görüşmeleri ve Yavaş’ın yakın ekibinin girişimi, istifayı o gün durdurdu.

"BİZ NEDEN HALA BURADAYIZ"

NOW TV'nin haberine göre; Yavaş, 23 Eylül’de Müslüm Sarı’nın sözlerini makam odasında dinledi ve yanındakilere “Duydunuz mu?” diye sordu. Yakın çevresinden bir kişi ise “Efendim biz zaten niye hâlâ buradayız? Toplum da bizim burada olmamızı istemiyor görüyorsunuz, onlar da istemiyor” karşılığını verdi.

Bunun üzerine Yavaş’ın tabletini isteyip e-Devlet üzerinden CHP üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.