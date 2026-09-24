Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son seçimde oyların yüzde 60’ını alıp başkan seçilmişti. Daha önce AKP’de, MHP’de belediye başkanlığı görevlerinde bulunan bazı adaylar da Yavaş’la birlikte hareket etti ve onlar da CHP’den aday gösterildi. Onlardan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu istifa edip AKP’ye geçti.

Mansur Yavaş, CHP’den istifa etmemiş ama YENİ Parti ile bağlarını koparmamıştı. CHP’nin kuruluş yıldönümü 9 Eylül’de Anıtkabir yürüyüşüne, genel merkezde kokteyle katılmadı. Yavaş’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Ankara’nın yatırımlarıyla ilgili randevusuna gideceğini YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e bildirmesi sorun olmuştu. Oysa o gün Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu‘nu arayıp Cumhurbaşkanının randevusu için saraya gideceğini söylemişti. Günün yoğunluğu nedeniyle Kuşoğlu, Yavaş’la konuşmasını zamanında Kılıçdaroğlu’na söyleyememişti. Her şey Parti Sözcüsü Müslim Sarı’nın CHP’li belediye başkanının CHP’li başkan gibi davranması gerektiğini, aidiyetini ortaya koymasını önermesiyle başladı

BAHANE ARIYORDU

Dün de Mansur Yavaş’la ilgili soruya Sarı’nın yanıtı şöyle oldu: “O açıklamamla partinin kurumsal kimliğini hatırlattık. Herkesin CHP’nin kurumsal kimliği içinde CHP tüzel kişiliğine uygun hareket etmesi gerekir.”

Bu açıklamadan sonra Mansur Yavaş, odasına kapanıp CHP’den istifa açıklamasını yazdı. Başkan’ı, istifadan vazgeçirme çabaları sonuç vermedi. Kendisini yatıştırmak isteyenlerle konuşurken, son derece kızgındı. İstifasıyla ilgili olarak, “Sözcünün bu sözlerini içime sindiremedim. Böyle terbiyesizlik, böyle sözcülük olmaz” dedi.

İstifasının duyulmasından sonra odasına gelen bazı belediye başkanları ve meclis üyeleri, başkanın son derece sinirli ve gergin olduğunu, Mansur Bey’in ardından yeni istifalar gelebileceğini söylediler. O istifalar da hemen geldi. Açıklamasının yarattığı rahatsızlık nedeniyle Mansur Yavaş’ın istifa ettiği söylenen Müslim Sarı ise istifa sonrası, “Söylediklerim net ortada. İstifa için sanırım bahane arıyormuş. Genel Başkanımız da, istifayı normal karşıladı. İşleri düzeltmeye devam ediyor. Yapacak bir şey yok. CHP’li olanın aidiyetini ortaya koyması gerekir” dedi.

MECLİS ÇOĞUNLUĞU BAĞIMSIZLARDA

Mansur Yavaş’ın istifasından sonra belediye başkanları arasında da istifa dalgası yaşandı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Aşkın, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Göngör CHP’den istifa ettiklerini açıkladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar şimdilik partisinde kaldı. Vekaleten yönetilen Etimesgut Belediyesi’nde Başkan Erdal Beşikçioğlu’nun görevden alınması üzerine CHP-YENİ Parti iş birliğiyle seçim yapılmış başkanvekilliğine CHP’li üye seçilmişti. Mansur Bey’e en yakın isimlerden olan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ertan Işık ve Atilla Çınar da istifa edenler arasına katıldı. Belediyelerde çok sayıda meclis üyesi de CHP’den koptu. Belediye başkanları ve meclis üyelerinin kendiliklerinden istifa ettikleri, Büyükşehir Meclisi’nde de çoğunluk “Bağımsız” üyelere geçti.

İstifa eden bazı başkanların istifaları bekleniyordu. Daha önce Keçiören, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan belediye başkanları istifa edip AKP’ye katılmıştı. Bu kez istifa edenler arasında da AKP’ye katılımlar bekleniyor. Bazıları ise Mansur Yavaş’la birlikte hareket edecek.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU’NUN GÖRÜŞÜ: İZLEYECEĞİZ

Mansur Yavaş’ın, muhalefetin ortak adayı olabileceği de yaygındı. O yüzden ne CHP’den kopmuştu, ne de Yeni Parti’ye katılmıştı. Son açıklamalar, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi farklı yönlere çekildi. Bu konuyu İYİ Parti ve Zafer Partisi genel başkanlarına sordum.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mansur Yavaş’ın istifa açıklamasını SÖZCÜ’ye şöyle değerlendirdi:

“Mansur Bey’in açıklamasında dikkatimi çeken iki bölümü var. ‘Siyasetin tavanında birlik olmazsa taban o birlikteliği sağlar’ diyor. Bir başka cümlesi daha var. ‘İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isime değil bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamlara seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum’ diyor.

Burada, Mansur Bey’in belki de kendi üzerinden yaşama geçireceği bana göre bir siyasi irade tanımı var. Yani tavanda birlik sağlanamadığıyla ilgili kimse kimseyle bu konuları konuşmadı. Benim açımdan bakıldığında biz kendisini izlemeye devam edeceğiz. Benim düşüncem bu. Mensur Bey, sonuçta kendi kararını kendisi verecek. Kendi vereceği kararla alakalı olarak da ‘Bunu ben demiştim, ben istemiştim’ türünden herhangi bir şeyin muhataplarımızı inciteceğini de düşünüyorum. Bakışım bu.”

ÜMİT ÖZDAĞI’N GÖRÜŞÜ: ADAY DEĞİL Kİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a, Mansur Bey’in muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda görüşünü sordum. Şunları söyledi:

“Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayı değil ki. Önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Zafer Partisi olarak Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdim. Bunu söylediğim için bana öfkelendi, açıklamalar yaptı. Neymiş, kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermişiz. Şimdi de aday olacaksa, adaylık yolu açık olsun. Bakalım, adaylık cesaretini gösterebilecek mi? O zaman düşünür, yetkili organlarımızın kararını açıklarız.”

O KADAR SORUN VARKEN

İstifayı farklı yorumlayanlar da oldu. Yılların CHP’lisi önemli bir isim, “Durup dururken CHP kendi içinde sorun yarattı. Borsa, fon vurgunu varken, gündemde birçok konu yer alırken Yavaş’ın istifasıyla gündem değiştirilmiş oldu. Seçilmemiş bir kişi seçilmemişlere emir vermesi de olacak şey değil. Oturulur, konuşulur, tartışılır. Seçilenin yanlışı varsa o da tartışılır. Bunun için kurulların işlemesi lazım. Atatürk’ün kurduğu parti bu duruma düşmemeliydi” dedi.