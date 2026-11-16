YENİ Parti’nin 1. Olağan Kurultayı PM ve YDK sonuçlarının açıklanmasıyla sona erdi. Kayıtlı bin 202 delegeden bin 116’sının oy kullandığı seçimlerde bin 98 oy geçerli sayıldı. Genel Başkan Özgür Özel’in blok listesi delegeden onay aldı.

YENİ Parti’nin “Türkiye Yenileniyor” sloganlı 1. Olağan Kurultayı tamamlandı. 160 kişilik PM ve 15 kişilik YDK üyeleri netleşti.

Kayıtlı bin 202 delegeden bin 116’sının oy kullandığı seçimlerde, bin 98 oy geçerli, 21 oy geçersiz sayıldı. Genel Başkan Özgür Özel'in blok listesi delegeden onay aldı.

MANSUR YAVAŞ KURULTAYA KATILMADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilen YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı’na katılmaması dikkat çekti.

"SÜRECİ KAZASIZ BELASIZ ATLATMAK İSTİYOR"

Gazeteci Deniz Zeyrek, Yavaş’ın kurultaya davet edildiğini ancak katılmamayı tercih ettiğini belirterek, bu durumun YENİ Parti’ye mesafeli olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

Zeyrek, Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde “herkesin adayı” sıfatını korumak istediğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

-Davet edilmiş ama Mansur Yavaş bu süreci kazasız belasız atlatmak niyetinde.

-Bu, Mansur Yavaş'ın YENİ Parti'ye mesafeli olduğu anlamına gelmiyor.

-Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığını 'herkesin adayı' sıfatını koruyarak üstlenmek istiyor.

ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK ETTİ

Kurultaya katılmayan Mansur Yavaş, YENİ Parti Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel’i ise tebrik etti.

Yavaş, yaptığı açıklamada, “Kurultayın, Türk siyasetine ve demokrasimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.