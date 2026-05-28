CHP’de kurultaya ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan olağanüstü hal sürüyor...

YAVAŞ’IN GERİ PLANDA KALMASI ELEŞTİRİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

CHP’de devam eden iç tartışmalar sürerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın süreçte daha geri planda kalması parti içinde ve kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

DİKKAT ÇEKEN BİR AÇIKLAMA GELDİ

Yavaş'ın bu tutumuyla ilgili olarak dikkat çeken bir açıklama geldi.

TGRT'de yayınlanan bir programda konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan gazeteci Can Özçelik, süreçte her şeyin CHP lideri Özgür Özel'in bilgisi dahilinde olduğunu söyledi.

"YAVAŞ'IN YIPRATILMASINI İSTEMİYOR"

Özçelik, “Genel merkeze gitmemek, Meclis'e gitmek döndüğünde neden genel merkeze gelmedi, neden direnişin içinde olmadı eleştirileri vardı. Bunların hepsi Özgür Özel'in bilgisi dahilinde Mansur Yavaş'la birlikte karar verildi. Mansur Yavaş'ın çok yıpratılmasını istemiyor. Çünkü güçlü bir aday, kazanabilecek bir aday" ifadelerini kullandı.