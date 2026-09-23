Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Kararını kişisel sosyal medya hesabından açıklayan Yavaş, siyasi kariyerine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

Yavaş, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Bugün yapılan bazı açıklamalar üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

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Son Dakika: Mansur Yavaş CHP’den İstifa Etti! Mansur Yavaş Kimdir?

Son dönemde kulislerde sıkça konuşulan ayrılık iddialarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran karara ilişkin yaptığı açıklamada Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

Mansur Yavaş Kimdir?

23 Mayıs 1955’te Ankara’nın Beypazarı ilçesinde dünyaya gelen Mansur Yavaş; avukat ve siyasetçidir. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı’nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 13 yıl boyunca Beypazarı’nda serbest avukatlık yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Siyasi Kariyeri ve Geçmişi

Beypazarı Dönemi: 1985-1989 yılları arasında Milliyetçi Çalışma Partisi’nin (MÇP) Beypazarı İlçe Başkanlığını yürüttü. Partinin kapanmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) katıldı. 1994 yerel seçimlerindeki adaylığında seçilemese de 1999 seçimlerinde %51,12 oy alarak Beypazarı Belediye Başkanı oldu.

Ankara Adaylıkları: 2009 yerel seçimlerinde MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak %27,3 oy oranıyla seçimi üçüncü sırada tamamladı.

CHP Süreci: 2013 yılında CHP’ye katılan Yavaş, 2014 yerel seçimlerinde Ankara adayı oldu. Sayım sürecindeki tartışmalarla hafızalara kazınan seçimi yaklaşık %1 oy farkıyla kaybetti. 2016’da CHP’den ayrılsa da 2018’de partiye geri döndü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak %50,9 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2024 yerel seçimlerinde ise oy oranını %60,4’e çıkararak ikinci dönemine rekor bir destekle başladı.

Genel Siyasetteki Rolü: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak ilan edildi. Seçim sonrası CHP içindeki değişim hareketine katılarak 38. Olağan Kurultay’da Özgür Özel’i destekledi.