Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem bizim bu ülkeye dair en büyük sözlerimizden biridir. Çünkü biz biliyoruz ki, adaletin olmadığı bir yerde özgürlükten, özgürlüğün olmadığı bir yerde de gençlerin hayallerinden söz edilemez." dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara E-Spor Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Yavaş’a açılışta CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve birçok ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Yavaş, belediye olarak fırsat eşitliğini her alanda sağlamaya çalıştıklarını ve gençlerin hayallerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

-Günümüzün en hızlı gelişen alanlarından biri olan e-spor, artık sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir kariyer fırsatı, bir spor dalı. İşte tam da bu yüzden, gençlerimizin e-spor dünyasında hak ettiği yeri alabilmesi için E-Spor Merkezlerimizi hayata geçirdik. Bu merkezlerde her gencimiz, en üst düzey oyun bilgisayarlarını ve ekipmanlarını tamamen ücretsiz olarak kullanabiliyor.

-E-Spor turnuvalarına katılmak isteyen gençlerimize bilgisayar ve ekipman desteği sunuyor, bireysel ve takım antrenmanları için uygun alanlar sağlıyoruz. Bununla da yetinmiyor, akademi takımları kurarak eğitimler veriyor, yetenekli ve istekli gençlerimizi profesyonel e-spor dünyasına hazırlıyoruz. Ve en önemlisi, tüm bu hizmetleri eşit şekilde sunuyoruz. Çünkü biz, her gencimizin hayallerini gerçekleştirme şansına sahip olmasını istiyoruz. Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ilk e-spor merkezi Çubuk’ta faaliyete geçti. Şu an Elvankent, Beypazarı ve Mamak’ta da merkezlerimiz kullanıma açık.

"GENÇLER BİRÇOK ZORLUKLA MÜCADELE EDİYOR"

-Bugün burada gençlere yönelik bir etkinlik merkezini hayata geçiriyoruz madem; onların sorunlarını konuşmamak olmaz. Hepimizin ortak sorumluluğu, gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlamak. Ancak biliyorum ki, sizler birçok zorlukla mücadele ediyorsunuz. Ekonomik sıkıntılar, eğitimde fırsat eşitsizliği, iş bulma kaygısı, barınma sorunu, sosyal alanların yetersizliği… Bunların hepsi sizlerin hayatını doğrudan etkiliyor.

-Üniversite öğrencileri için artan kira fiyatları, yurt kapasitelerinin yetersizliği ve günlük yaşam giderleri, gençlerimizi ve ailelerini büyük bir yükün altına sokuyor. Mezun olan evlatlarımız işsizlikle boğuşurken, çalışan gençlerimiz de düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşullarıyla karşı karşıya kalıyor. Ancak biz, gençlerimizin karamsarlığa kapılmasına izin vermeyeceğiz. Gençlerin iyi eğitim alması, kendini geliştirmesi ve hayata güçlü bir başlangıç yapması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ankara’da öğrenci dostu bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyor, eğitiminiz ve sosyal yaşamınızı destekleyecek hizmetler sunuyoruz.

"GÜÇLENEN BİR TÜRKİYE BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

-Gençlerin 'güvenli sosyal alanları' için Genç Akademiler açtık; açıyoruz. Hatta yarın bu genç akademilere bir yenisini ekliyoruz ve Bahçelievler’de beşinci genç akademimizi açıyoruz. Üniversite öğrencilerimiz için Kızılay, Sıhhiye ve Yenimahalle-Gazi Mahallesi’ndeki Gençlik Sofralarımızı açtık. Burada 4 çeşit sıcak yemek vererek gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazan ayında da 'Gençlik Sofraları' açık olacak. İftar vaktinde 3 noktada, sahur vaktinde ise Kızılay 100. Yıl Gençlik Sofrası’nda hizmet verilecektir.

-Türkiye’nin en büyük gençlik meclisi olan Başkent Gençlik Meclisini kurduk ve binlerce gençle birlikte bu kenti yönetiyoruz. Onlar düşüncelerini özgürce tartışıyor. Biz de onların isteklerine kayıtsız kalmıyoruz. Bugün burada sizlere daha iyi bir ülke bırakmak istediğimizi söylüyoruz. Ama bu sadece bir temenni değil; bizim için bir sorumluluk, sizin için ise bir hak. Biz, büyükleriniz olarak; sizlerin hayalleriyle büyüyen, sizin enerjinizle güçlenen bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Bu hedef doğrultusunda attığımız adımların başında, daha adil ve daha özgür bir Türkiye’yi inşa etmek var.

-Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem bizim bu ülkeye dair en büyük sözlerimizden biridir. Çünkü biz biliyoruz ki, adaletin olmadığı bir yerde özgürlükten, özgürlüğün olmadığı bir yerde de gençlerin hayallerinden söz edilemez. Gençler için bir ülke inşa ederken, kuvvetler ayrılığını esas alan, demokrasiyi güçlendiren bir yönetim modelini yeniden hayata geçireceğiz.

"PARLAMENTER SİSTEM MUTLAKA OLMALI"

-Herkesin eşit olduğu, hukukun üstünlüğünün garanti altına alındığı bir düzen herkesin hakkıdır. Parlamenter sistem mutlaka olmalı diyoruz. Kuvvetler ayrılığı, fren dengesi olmadığı zaman neler yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeni e-spor merkezimiz başta gençlerimiz olmak üzere tüm Ankaralılara hayırlı uğurlu olsun."