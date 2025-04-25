Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Haftasında 23 Yeni Açılış Töreni" düzenledi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Aylin Nazlıaka, Grup Başkanvekili Murat Emir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Adnan Beker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol katıldı.

'BİR KURUŞ BORCUMUZ YOK'

Törende konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, önceki dönem belediye hizmetlerini eleştirerek, şunları söyledi:

"*Biz bugün burada temel atmıyoruz. Biz buradan sıfırdan binalarımızı sosyal ve halkçı belediyecilik adına halkımıza kazandırıyoruz. 1 milyon nüfusu olan Keçiören için bambaşka bir yönetim vadettik.

*Elbette birileri güçlü, bu birleşen aileye çekememekte. İftiraları, yalanları bitmiyor, kul hakkına riayet etmeden küçük ve basit siyasi hesaplar yapıyorlar. Farkında değiller, bu iftiraları bizi daha da güçlendiriyor, her yalanları safımızı daha sıklaştırıyor. Basit ve kirli hesapları 1 milyon Keçiörenli'nin vicdani mahkemesinde hapis yatıyor."

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yerel seçimlerin ardından artan CHP'li belediye sayısının iktidar yolunda önemli bir adım olduğunu ve umutlarının büyüdüğünü belirterek, "Sokakta, anketlerde görüyoruz, CHP aslında Türkiye’nin iktidar partisi. Sandığın milletin önüne gelmesine ihtiyacımız var" dedi.

YAVAŞ: İKTİDARA GİDEN YOL BURADA

İktidarın muhalefet üzerindeki baskısını eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelerin halkçı belediyecilik hizmetleriyle memnuniyet anketlerinde öne çıktığını söyledi.

Yavaş, şunları söyledi:

"*Bir aydır sessiz durduğunu sandıkları, siyasetten uzak durdukları sanılan gençler, haklarını aramak için sokağa çıktı ve partilerin önüne dahi geçerek öncülük ettiler.

*Türkiye çapında 420 kadar belediyemiz aynı şekilde halkçı belediyecilik yaparak farklı bir vizyon ortayakoyunca bu birilerini rahatsız etti.

*Baktılar ki 11 büyükşehir varken 14’e çıktı, belediye sayıları hızla artıyor, ‘O zaman iktidara giden yolda bizim bu belediyelere engel olmamız lazım.’ Geçen ay yapılan ankette yüzde 58’di, amacımız CHP’li belediyelerin yönettiği yerdeki memnuniyeti yüzde 100’e çıkartmak istiyoruz. Ancak iktidara giden yolun buradan geçtiğini görünce ‘Bir şeyler yapmak lazım, bu belediyelere engel olmak lazım’ dediler."

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Adalet herkese lazım. 1994 yılından sonra Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul Belediye Başkanı olduğunda orada da meclis çoğunluğu yoktu. Hiç kimse ona topal ördek muamelesi yapmadı. Geçen dönemde topal ördek muamelesi gördük, onu da halk cezalandırdı.

Şu anda Meclis'te de çoğunluğumuz var. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında da benzer iddialar vardı ama asla tutuklanmadı, yargılandı. Tutukluluk istisnadır, masumiyet karinesi vardır, şüphe her zaman sanık lehine yorumlanır. Fakat görüyoruz ki önce tutuklayıp sonra delil bulmaya çalışıyorlar. Bu, hukukun temel evrensel ilkelerine aykırı.

Belediye Başkanlarını dokunulmazlığı yok. Varsa etrafımızda suç işleyen, yargılayın, tertemiz çıkarız, kendimizden şüphemiz yok. Ancak önce tutuklayıp sonra yargılarsanız bunun adı yargılama olmaz. Halk TV Genel Müdürü Suat Bey 28 gün cezaevinde yatırıldı, ilk celsede beraat etti. 28 gün sizler de çoluğunuzdan çocuğunuzdan uzak, hürriyetinizden mahrum kaldığınızı, sonuçta beraat ettiğinizi düşünün. 28 günün parayla pulla telafisi yok.

Ekrem Başkanı ve seçilmiş Belediye Başkanlarını derhal serbest bırakın. Yargılayın, hiçbirimiz istisna istemiyoruz ama bakıyoruz televizyonlarda hazırlık soruşturması gizliyken çarşaf çarşaf ifadeler yayınlanıyor. Bunlar suçtur. Burada amaçlanan itibarsızlaştırmaktır. Yargıyı bu şekilde etkiliyorlar, savunma hakkını kullanan avukatları da yargıyı etkilemek suçundan adliyeye sevk ediyorlar.

Ümit Özdağ hakkında istenen ceza 1 yıl 7 ay. İndirimiyle beraber hesap ettiğiniz zaman zaten yattı. Haziran ayında neyi yargılayacaksınız! Üniversite öğrencileri anayasal haklarını kullanıyorlar. En fazla izinsiz yürüyüş yapmak...

Bunların yatarı yok, niye tutukluyorsunuz? Eğer siz gençleri haklarına sahip çıktılar diye tutuklarsanız bu gençlerden ne bekliyorsunuz?"