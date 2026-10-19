Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Murat Ağırel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş, paylaşımında Ağırel'in araştırdığı bir konuda yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için haber yapmadığını belirterek, tutuklama kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Murat Ağırel, araştırdığı bir konuda yeterli bilgi ve belgeye ulaşamadığı için haber yapmamış. Şimdi ise haber yapmadığı gerekçesiyle tutuklanıyor. Peki, o haberi yapsaydı ve iddialar doğrulanmasaydı ne olacaktı? Bu kez de dezenformasyon suçlamasıyla karşı karşıya kalmayacak mıydı?

Üstelik ev hapsinde bulunan ve hakkında zaten adli kontrol tedbiri uygulanan bir gazetecinin tutuklanmasını gerektiren somut gerekçe nedir? Hangi kaçma veya delilleri karartma riski, tutuklama tedbirini zorunlu kılmaktadır? Adalet; ancak hukuk herkese eşit ve ölçülü uygulandığında gerçek anlamını bulur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında gazeteci Murat Ağırel, Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.