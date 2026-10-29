Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Zafer Meydanı'ndan 2. Meclis'e düzenlenen Fener Alayı'na katıldı. Yavaş'a eşi Nursen Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti.

Kutlamalar kapsamında konuşan Yavaş, "Makamlar geçici, ilkeler kalıcıdır. Millete verdiğimiz söze sonuna kadar sadık kalmaya devam edeceğiz. Çünkü benim için asıl olan makam değil, milletin güvenidir" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunu takip ettiklerini belirten Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kıymetli Ankaralılar, sevgili gençler, bizim yolumuz bellidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yolumuz egemenliğin kayıtsız şartsız millete emanet olduğu yoldur. Bizim yolumuz adaletin, liyakatin, eşitliğin ve millet iradesinin yoludur."

'SUİMİSALLER EMSAL OLMAZ'

Yavaş, kendisine yöneltilen konuşması ve Murat Kurum ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruya ise "Siz bu soruyu sormayacaktınız ama ben cevabını vereyim. Sui misaller misal olmaz. Herkes anlayacaktır" yanıtını verdi.

*"Su-i misal emsal olmaz" yani "Kötü bir örnek, örnek olmaz"