Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. CHP'den istifa ettikten sonra siyasi geleceği merak konusu olan Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret etmiş ve bu ziyaret AKP'ye katılacağı yönünde iddiaları kuvvetlendirmişti.

ZİYARETİ KURUM DUYURDU

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kurum, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ı Bakanlığımızda kabul ettik.

Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik.

Ankara’mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN'A SUNDUĞUM KONULARI GÖRÜŞTÜK'

Kurum'un paylaşımını alıntılayan Yavaş ise, "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik.

Nazik kabulleri için Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum" diye yazdı.

ERDOĞAN ZİYARETİNİN ARDINDAN TEPKİLER ÜZERİNE CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Yavaş, 9 Eylül'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Yavaş'uın bu ziyareti CHP'de büyük rahatsızlık yaratmış ve ABB Başkanı CHP'nin üst düzey yetkililerinden gelen tepkiler üzerine partiden istifa etmişti.

Yavaş'ın AKP'ye katılacağı iddiaları gündeme gelirken, Yavaş bu iddiaları net bir dille yalanlayarak yoluna bağımsız devam edeceğini açıklamıştı.

Yavaş'ın AKP'ye katılacağı iddiaları üzerine ABB'den yapılan açıklamada, "Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür.

'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş’ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir" ifadeleri kullanılmıştı.